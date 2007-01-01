В Калуге Театральную площадь перекроют из-за празднования Масленицы
Праздник пройдёт в воскресенье, 22 февраля.
Городская администрация предупредила водителей о перекрытии проезжей части.
Проезд между улицами Кирова и Суворова в этот день будет закрыт с 8:00 до 17:00.
Праздник на площади начнется в 12:00. Афиша Масленица на этот год управлением культуры пока не опубликована.
