В Калуге Театральную площадь перекроют из-за празднования Масленицы

Праздник пройдёт в воскресенье, 22 февраля.

Городская администрация предупредила водителей о перекрытии проезжей части.

Проезд между улицами Кирова и Суворова в этот день будет закрыт с 8:00 до 17:00.

Праздник на площади начнется в 12:00. Афиша Масленица на этот год управлением культуры пока не опубликована.