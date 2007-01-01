Калужане ждут автобус №10 больше часа

Об этом в понедельник, 2 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, сейчас ждать автобус приходится очень долго.

— Когда уже будет маршрут №10 ходить нормально? Люди на морозе стоят ждут по полтора часа и нет ничего, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На маршруте №10 ходят 6 троллейбусов с интервалом 12 минут. Сейчас из-за дорожной ситуации возможны сбои в расписании. В направлении района Силикатный также можно добраться на маршруте №81.