Калужане ждут автобус №10 больше часа
Об этом в понедельник, 2 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, сейчас ждать автобус приходится очень долго.
— Когда уже будет маршрут №10 ходить нормально? Люди на морозе стоят ждут по полтора часа и нет ничего, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— На маршруте №10 ходят 6 троллейбусов с интервалом 12 минут. Сейчас из-за дорожной ситуации возможны сбои в расписании. В направлении района Силикатный также можно добраться на маршруте №81.
