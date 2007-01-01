Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужане ждут автобус №10 больше часа
Авто и транспорт

Калужане ждут автобус №10 больше часа

Евгения Родионова
03.02, 14:27
0 260
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 2 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, сейчас ждать автобус приходится очень долго.

— Когда уже будет маршрут №10 ходить нормально? Люди на морозе стоят ждут по полтора часа и нет ничего, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На маршруте №10 ходят 6 троллейбусов с интервалом 12 минут. Сейчас из-за дорожной ситуации возможны сбои в расписании. В направлении района Силикатный также можно добраться на маршруте №81.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5CRDRrYTNUSVF6RDJXYS9BbE1NbFE9PSIsInZhbHVlIjoiSWhoNWlOdzNIUEFmQWphY0xLbTh4cjlRTVlhY0FkN0UzeXRUUHpJbDZPdkV6RWhBMHVOcFhlWXFiRXJIdmdnYUhkU1JYSUQ0b294dnBvc250dTVKeldpUGNSUXRLeWRyZEVvTnc2Mk9FeDI1d1gxOVJzQjhMVDB5QVl6RG9IV3pOaDlKVFhJYjZyUk9KMFZ3MEs4N09XOGNveTdxS20wQnlkTTRiV1EwcEtiQllvWFhXWHR2NXdHUHdoZ3Q4RzRmcG5rbHRPWnJyd0lIZldSaFFjTzhYN3d2RUNCU1dIZWo2SVNNejNPdDNzbEl4SWk3aWdVT3AwRmtCRHdka3Z4bTgwTWQydFFXelFFVEFXdnUrOVhlZTRmRm9RZkkreTE3SzJFK1h4N2dETjBnNGdnbmVRUk5Pcm5tMlNPZUwzQmhkck9VSU9yYnRLbUFHcDU2Q3RHWFVKeFBqSTRKNWdwQ2dzN0o5ZzhHZ25wbnBEWCtoSEVCcGt1MHd2TWhKNkoramVOVllSU1VPcUNtRDVkMzk0MjNnVHNRT1d4VkZLTHpndmkxNTlqYWUrVzhLSDdpYVpxYlFVeDI5OUJwNzkyMSIsIm1hYyI6ImYxZGZlYzk0MDQ4YjhiNDBkOGVmNjc5MGI3MTJiODExYmIyNjcyZjFmODZkODA1YTI0NTIyZTI4N2E0MjhmMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im4rUkE5Z0M3K1RCU1BUcitLaytrYVE9PSIsInZhbHVlIjoiNFhFS3RBN24ybTcrZXNqT0x3dG1JZStBWk0vdXJFcW1ueGluMXQvdm5oMUtvTWtLcjQyNWxEVGs2QWd2RUtkaFdsdzR4WFpwc2hBRDQ0amh1OS9FcTlReThDUE9wNTUyZ2dIWFpyVlpYZVJ6VGpUWWhnRXVYanFZWk1mUlcvMis5L0hhZTA0elo0UlAvQWZhaFFTRDhYSmIyY2xyam5kOVU5cythOXpXMFlxVjVoclNiNmZiTWR0RWh1V3dsM0RZbmFyT3BSa1ZCeFlYMnVFT0Eyc0NwVUJITTRlRW5UTG1hbytJc1NMZnRwS0VTa3dKeFJCVndreGd2QmhCRHFVeERaYzJ3QU4yOTFGOFN4bllkbzA0RzAwcU9qNU1Tamk1OTJIU3ZSSDYxT1MyTFl4Q2txOERkTno0bExtUVE1Q05SMHNqd3hHTmRvN1R4eDN2eUwrYjMySTBRWEhHVkdzeDlJeTdmWDJQeVpjR3dNaTRPSDVtR21uODNLUzZ5M0IyNDY4U0UreWFCQjdvRER2WUlybzJFUHA3Y2U0U3A1b1Y5ZHNOOXpXd0RYOEJPQXV1S1p4WHpiYUFRVGUvTDNXOGVDZUtra05FQi9DY1lLUUtadGRCb2NtK0M4T2hBam9mZDlrNk4yU1BEZzlzTG5NOWtEcVVxQWt6aUxVQzE2QmIvbzNoZWx0U0EvTUl6YytKdHYyKzRvU21hUWs5cndQaEw1QnVDTDdXdGVWK0ZvU1ZOd1ZwVm52VVVBTUdJUXF2SlV6anhDMWFvbGZnYjUvNENMZXRVbGJkK1BkSWZSc0pvaEpDNnQzSmsrdi90T1Z0Ly9aSVlTenZpdDJuMWk5aCIsIm1hYyI6IjNiMjEwMWM5MGI2NjRiNzA4ZTRkMDk5ZDg3MmI0MWIyMjRhMzU5M2Q4MGFhMDQ1YWNmNWIzMTNkNjk0OWUzNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+