Обнинск
-16...-15 °С
Авто и транспорт

Калужская компания прятала от приставов КамАЗ

Дмитрий Ивьев
03.02, 12:20
0 553
Судебные приставы в Калужской области нашли и арестовали грузовик КамАЗ, который молочное предприятие из Ферзиковского района пыталось скрыть.

Компания, производящая молочные продукты, задолжала поставщикам и ресурсоснабжающим организациям 16 миллионов рублей, рассказали 3 февраля в УФССП. Против неё было заведено 13 дел о взыскании долгов. Приставы уже наложили арест на несколько зданий и земельных участков предприятия, заблокировали банковские счета и ввели различные запреты.

Грузовик КамАЗ, числившийся за компанией, долгое время не удавалось обнаружить. Но в итоге приставы установили местонахождение машины и арестовали её.

Если предприятие не погасит долги в ближайшее время, арестованное имущество — включая здания, землю и КамАЗ — выставят на торги. Вырученные деньги пойдут кредиторам.

