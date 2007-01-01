Калужская компания прятала от приставов КамАЗ

Судебные приставы в Калужской области нашли и арестовали грузовик КамАЗ, который молочное предприятие из Ферзиковского района пыталось скрыть.

Компания, производящая молочные продукты, задолжала поставщикам и ресурсоснабжающим организациям 16 миллионов рублей, рассказали 3 февраля в УФССП. Против неё было заведено 13 дел о взыскании долгов. Приставы уже наложили арест на несколько зданий и земельных участков предприятия, заблокировали банковские счета и ввели различные запреты.

Грузовик КамАЗ, числившийся за компанией, долгое время не удавалось обнаружить. Но в итоге приставы установили местонахождение машины и арестовали её.

Если предприятие не погасит долги в ближайшее время, арестованное имущество — включая здания, землю и КамАЗ — выставят на торги. Вырученные деньги пойдут кредиторам.