Обнинск
-16...-15 °С
Авто и транспорт

Региональный Минтранс объяснил наличие снега на платформах вокзала

Евгения Родионова
03.02, 12:49
В понедельник, 2 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с в опросом по уборке снега на платформе вокзала Калуга-1.

По его словам, платформы от снега не убрали.

— Прошёл ровно месяц, а платформы так и не убрали от снега, а обещали! Я вчера там попытался пройти! Скользко: того и гляди съедешь с платформы под состав. А кто с чемоданом на колесиках или с тележкой, несут на руках, - написал о проблеме горожанин.

— Платформы расчищали по краям, такая технология уборки снега на платформах, навал к центру, - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.

