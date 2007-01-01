Региональный Минтранс объяснил наличие снега на платформах вокзала

В понедельник, 2 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с в опросом по уборке снега на платформе вокзала Калуга-1.

По его словам, платформы от снега не убрали.

— Прошёл ровно месяц, а платформы так и не убрали от снега, а обещали! Я вчера там попытался пройти! Скользко: того и гляди съедешь с платформы под состав. А кто с чемоданом на колесиках или с тележкой, несут на руках, - написал о проблеме горожанин.

— Платформы расчищали по краям, такая технология уборки снега на платформах, навал к центру, - ответили в Министерстве транспорта Калужской области.