Калужское небо открыли для самолётов
В 11:40 вторника, 3 февраля, Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга».
Ограничения действовали менее часа из-за угрозы безопасности.
Теперь в Грабцево вновь можно садиться и взлетать самолётам.
Ранее в ночь на вторник, 3 февраля, в Калужской области силы ПВО сбили два беспилотника. Ограничения в аэропорту вводились почти на два часа.
