Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужское небо открыли для самолётов
Авто и транспорт

Калужское небо открыли для самолётов

Дмитрий Ивьев
03.02, 11:43
0 310
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В 11:40 вторника, 3 февраля, Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга».

Ограничения действовали менее часа из-за угрозы безопасности.

Теперь в Грабцево вновь можно садиться и взлетать самолётам.

Ранее в ночь на вторник, 3 февраля, в Калужской области силы ПВО сбили два беспилотника. Ограничения в аэропорту вводились почти на два часа.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlEvWDc0djE2ZFpMTEVBSy8vcTdIaEE9PSIsInZhbHVlIjoiOXNIZUJGSVFhdG5aTjZ2QitWQTFseTFTN1F3VXdHQUR3SWE0Y2NjQURvYXR3MDVTRWFIb1pETXpxTndxcXhRTWcvSEVpZ3VHMTZNVml6SFlJUVZ3b0FEN2ljTDNLN2hWUTZUdm5NbTJ0YnZCVGdWVnZtMXVLcFVSd2d3VHpVZVU1Z0RwRmVKMWJNb0dvbVE5TWxCRWVjOUJ6UCtCdHp0QXBYL1pCSUVJaVdlT2Q2djk4Vm5WaXZXdnkxbjlNb2NCUW1sV0IrVGdPaFNYK3lhWFpXUnZZMlVFMDl4V2xsVVMxUlV4b3hHdTNsVS9tWXdKK2ZXNjY1WkNKdVE2YVcrSytLN29HRHZET0ZNS3VabTZmMXk2MURkeUNUYTEyTWlIdDRDSndIaFA1NFBSM0hmSm5VamxkWlY2KzFvRmI5bDUyeTZTRlBkcWhGYmEvRnZZVVhrVVpkVWpqTkJyNnRzU1JDSFYrMSs5Y2RwTURZNGdUZ3hvbHVEQWgrTkF6ZGVlNHZ2VnRJNGhSOHpMaTJ3dEp4QVlQbDdHeWtYdkt4Y0t0aURmdmovbnE5ZGJqSDJtV2Q1cFdIeFVnaEJWTHp1RCIsIm1hYyI6IjE3NzhlYjA0NmE3ZDkxOGYxNjNmZDgxYzQyZTRmMjgxNTQ2M2NiZTZiNWNiMGQ1OWVlNDVhM2JiNTM5MDRmODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBMNFI3cEdXQ1VWUzFLS0ZmU2dKZFE9PSIsInZhbHVlIjoiRlZWMC9LWHBLSUNTUmFjcUVoWjRNcVZlRDlKMGlEcUJYK2VRY2RFNUI3WXNxN0NPS3o3ZzBzMUFWbWpGZDRKVXI3ZXA4aUVxbUpVVWE3cTFPSUNzOWw5UW1rWndMMGd5bUlZZkZ2Z1Z5Z0dkWjhmMXg2emtLYVBwYUZpRGM3aWhFOTQwNjk3eE5lK1R1bWdhRm5FQWxpZlRvL1hhOFpIL3VFZEZUVmRmN2VDdm5CWGZXbmdycVQrZm9aNXhBdUo3dmpVUmJZK0ZPNG9GR3kwNVV3M1RRZmV0bDQzQ0E2OURZTVhmZ1R2bmkrbTlLL0NUQVlCMkNSdGYySWVMcGFhMTk3ajNSY3A4bmZxN09oYkloMUtYT3VBYkZtYUZPdHNXaU1Vc3dLVyt3Szl2THNqYk5FSTBqN2tPMy9nc1EwS21zV01hNlVSemc0UWUyZHJYZU01OUE1eWZ5ZWtEK0lOU0hYSi9pSE94V3dSQjRmcVptTERIVTNQVStWZ05IMno2bUtCY3pTb3VWZHN0WFAxOVBnZVZMTTVuVGhXS3ZDekZYYTQyMzZRdVJkNUpzM3dDQm5xeWw2OTJjQis3R0JabXE3VXlBRWtZYjBmM2RVL2UyNnBra1FRV2pKWVQ2T243TTFWSHZHUGJEYzJESXBscTl3eWcycEV2YTljejJ3eVBlV2c3T3QwZFhnY1RnS3pOSDJncWtVQWhFbzhUS2FoS1ZXRmpNbzBSMy9nMmZhOTJ3U3JtNkJrdUdOK0RCVFQybjB0ajZQTDhOazArUzVMK2VJckRZdGdiTU4yU3hnQ2ViOWFqb0RSdTc0WVM5TVVCZ2RpSHlnQktqNTQ3Z2E4USIsIm1hYyI6IjlmODY0ODRkZGNjNWE1M2Y0YjFmY2I1ZmMxNmIzODYwMTBkYmNiNTYyMjkwYjE1NTQ4M2JjODFiNDYwNjhjZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+