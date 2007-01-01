Обнинск
-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина
Авто и транспорт

В Калуге из-за ярмарки на два дня перекроют улицу Кропоткина

Дмитрий Ивьев
03.02, 11:02
0 207
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужан приглашают посетить традиционное сельскохозяйственное мероприятие, которое пройдет у сквера Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Транспорт не сможет проехать с 22:00 5 февраля до 20:00 7 февраля на участке от Театральной, 43/8 до дома 9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 6 и 7 февраля с 9:00 до 18:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFoaEVyQlVSdUpocTlPUzY2amFHeHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ2FLT3lnQ1VCak1uN2pwaUdRNHVFOUNKUDdvb0l2cXY1K01DMy9yWEw1SmFkU004TnRWMnpRaVpndDc5ZnI4YU9raDc2WktHWWo2TzN0Uy9kZ0JJS1JiM0xDV1N6UVd3WEZueXF5WDZ0QXJIVTVPaE5GWVBydFVsZlB5emF6NHdPYkN2RHJDRVpENmFmZXdzSmlWRUFvWjlPZUREL3NYTjZCSE91cisyWFRxZWdncDEyK0x2RU9wZ0lDV0FwUGhiQUp0L1lMcm9hS0h1ZlNrMEtldDZacDh3ZFdsSnVuYW1vZmg2WnhGUkg3cU1GS1c1M0NmUEVwY2E5SkNlSzZCQ0RBQ0V3dmFOQ3VqV21lbmVQR0hIZytaMm1GQ01PNmJYY2xOaGhrNjVjL2VGVGswSS96RSs1dEhqU0pQNWxmUHFiZkJXenBaaEhSL08wK1BScy8vS2RWckFNSllxMndWYkF3dENYQ1ZRLzVQTi9Pa3o2TzlYcitPa2JCU2ZhTlA4WVFaVFhybTd6WGd1bStHd1RzYkE4N09tMXBCQVpJS2Y5RFlpalo1dHZKcm80eEtVTzdwTURkYXQzd2h0eHI1WiIsIm1hYyI6ImMzNjQ1ZDFmZjE4Y2ZlY2FmZDQ4NjkzMTAzYzUzMjA0NTZkY2Q5NzYyNzcwN2IyZjk0MjJmYjdhNmM4ZWM2MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Img3NUVJckJrQWdGNGFiMWVWcEdrcWc9PSIsInZhbHVlIjoiOThRY2pMckVyVmxLMXZ1RnhKVHRoaDJSdFcyL29nczgxVlRGdlR4TUFRQm9teC9mM3lQOVU2ZzJUME4xS2xuTGRMUmo2b2FreUpzWWZiL3h3QnNPeVpZcWlxN1lGeEh4TkFjTHAxdDQyZ3VPTld3SDArL0YzM3BzeDh2aDFobG5Fdkw3b1dIZ0VGSVI3ZEZmcjIxcE4zRVlZL0VFU09hMzZUblNxSUdWL2NmRGRIemNNOUlPSEZ0QTZrTUduc0hrU0RRVittQmQ2LzRuSXNmRndnZWxqMFpySzFvdlZZek1hTXc2L3lWbkFNU2kxR2tUUUZzSE5VQkhaditKV3hvMUVob1Y2Wm5VTStmNWwzaDFzc3RLQmpTWnFkMkd3cE1EUHljOWljSWx1T2FXc3c5NWlJSVVmaHAvUG0vNEVXa3BzSFZDcHhsQWtYNnhVcUlWdVBVVVRXZ3U4bWJzbFlFelRYVVI2clhLNUxQYmZVRFo4NnB6ZkJVdEFSemc1UU1IVHhlTlJIbHFsamoyOEdxc0FsenU5MDhQbGF0SVlFU3psZ0k5Ym5sN1Z3NStQVENhT05Lemt0dU54bjhJWDZ2NEVTQTZrcXJ2V2tlcEVyQnd1cWpsSTI0M3Nhb29WeDZENk1VMGFydWFzT1JjQWJvMWpuTWJNQ0ZlbWF1Q2I5MDkvMm5RbnVyNzFmUUNvKzRMM3JGak5WMHRXRFVtcWR2NjI2cVE3eTNnVlR6b3NuVUNuNVA1YU5LL2FCdXV6NDRFZVVVMDRrWkxuUVV4UlB2UDRCUzlpUGQzTTlEc0N1cVN2cm5qSnN2KzlpYkFqUnJwb09FVWFPb2NkWEgyREZGdCIsIm1hYyI6IjAwNzI5YjhlZjM3MzIzNGRlZTVjZGE2N2U1M2U4MTQ3MTE5ZGYyMDVkZTJiYTdiMjVmZDljMTIzN2I2Mjk1ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+