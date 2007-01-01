В Калуге четыре автобусных маршрута изменили из-за прорыва трубы
Как мы уже рассказывали, трубу с холодной водой прорвало недалеко от магазина «Спутник» на улице Московской ещё 2 февраля.
К утру 3 февраля большие потоки воды текли по проезжей части, что вызвало большие пробки. «Управление калужского троллейбуса» временно изменило четыре маршрута:
- Маршруты № 9, 90, 95, 97 были экстренно изменены и следуют в объезд проблемных участков, - заявил перевозчик, не уточнив, где именно ждать транспорт пассажирам.
