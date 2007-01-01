Обнинск
-24...-23 °С
Жителей Калуги попросили объезжать улицу Московскую из-за коммунальной аварии
Новость дня Авто и транспорт

Жителей Калуги попросили объезжать улицу Московскую из-за коммунальной аварии

Дмитрий Ивьев
03.02, 09:21
1 1488
Трубу прорвало недалеко от магазина «Спутник», проезжую часть заливает водой.

- Движение общественного транспорта в настоящее время идет с задержкой. Движение личного транспорта ограничено. Просим выбирать пути объезда, - заявили в управлении городского хозяйства. - Дорожные службы и ремонтные бригады проводят восстановительные и противоаварийные работы на месте утечки. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром 3 февраля в сторону центра города образовалась огромная пробка.

О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.

