Жителей Калуги попросили объезжать улицу Московскую из-за коммунальной аварии

Трубу прорвало недалеко от магазина «Спутник», проезжую часть заливает водой.

- Движение общественного транспорта в настоящее время идет с задержкой. Движение личного транспорта ограничено. Просим выбирать пути объезда, - заявили в управлении городского хозяйства. - Дорожные службы и ремонтные бригады проводят восстановительные и противоаварийные работы на месте утечки. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, утром 3 февраля в сторону центра города образовалась огромная пробка.

О потопе в этом месте мы рассказывали ещё 2 февраля.