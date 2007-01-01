Обнинск
-24...-23 °С
Авто и транспорт Аэропорт «Калуга» открыли для полётов
Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
03.02, 07:51
0 296
Росавиация вводила ограничения в ночь на вторник, 3 февраля, в связи с угрозами безопасности.

Около 4:00 ведомство сообщило, что запрет на полёты снят. В Грабцево вновь могут садиться и взлетать самолёты.

Хотя регулярных рейсов на 3 февраля в калужском аэропорту не запланировано.

Напомним, власти Калужской области сообщили, что в ночь на 3 февраля ПВО сбили два БПЛА.

Новости по тегу
аэропорт
