Авто и транспорт

В Калуге покрылся льдом двор в переулке Хрустальном

Дмитрий Ивьев
02.02, 17:08
Там прорвало трубу. Двор залило, и вода быстро замерзла.

- Водопроводные сети на данном участке не находятся на балансе предприятия, - прокомментировали 2 февраля в водоканале. - Это означает, что ответственность за их содержание и ремонт лежит на другой организации, например, на управляющей компании или собственнике территории. Чтобы быть полностью уверенными в принадлежности сетей специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторного анализа. Это необходимо для определения состава воды и принятия дальнейших решений.

Сейчас водоканал ведёт уборку опасной наледи с проезжей части переулка.

- Дальнейшие действия будут проводиться совместно с администрацией города Калуги, - подчеркнули коммунальщики.

Похожая ситуация наблюдается и в районе Московской площади.

