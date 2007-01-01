В Калуге покрылся льдом двор в переулке Хрустальном
Там прорвало трубу. Двор залило, и вода быстро замерзла.
- Водопроводные сети на данном участке не находятся на балансе предприятия, - прокомментировали 2 февраля в водоканале. - Это означает, что ответственность за их содержание и ремонт лежит на другой организации, например, на управляющей компании или собственнике территории. Чтобы быть полностью уверенными в принадлежности сетей специалисты взяли пробы воды для проведения лабораторного анализа. Это необходимо для определения состава воды и принятия дальнейших решений.
Сейчас водоканал ведёт уборку опасной наледи с проезжей части переулка.
- Дальнейшие действия будут проводиться совместно с администрацией города Калуги, - подчеркнули коммунальщики.
Похожая ситуация наблюдается и в районе Московской площади.
