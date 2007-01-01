Потоп в Калуге: вода заливает двор и быстро замерзает
В понедельник, 2 февраля, наш читатель прислал фотографии с улицы Тельмана недалеко от Московской площади.
- Вода течет откуда-то из-под снега, заливает тротуары и проезжую часть и вытекает на улицу Московскую, - рассказал калужанин. - Поток довольно интенсивный. Люди пытаются перебраться через дорогу по сугробам, но под снегом тоже в некоторых местах вода. Я сам провалился по колено в воду. Активности коммунальных служб не наблюдается.
Ранее о такой же проблеме сообщали в соцсетях жители улицы Хрустальной.
Коммунальщики пока не комментировали ситуацию.
UPD. На публикацию отреагировали в администрации города:
- Коллеги из Водоканала знают о проблеме. Постараются быть на месте как можно скорее.
