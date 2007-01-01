Власти просят калужан убрать машины с 13 улиц для вывоза снега
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на вторник, 3 февраля.
- ул. Комарова, участок от ул. Гагарина до ул. Смоленская,
- ул. Достоевского — продолжение работ,
- ул. Кирова, от дома 47 — продолжение работ, от ул. Ленина до ул. Плеханова — продолжение работ,
- ул. М. Горького, участок от ул. Жукова до ул. Чижевского,
- ул. Московская, участок от ул. Баррикад до ул. Суворова,
- ул. Болотникова, от пер. Жукова до ул. Константиновых,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Дзержинского, от ул. Московская до ул. Марата,
- ул. Баумана, от ул. Пушкина,
- ул. Жукова, участок от ул. Энгельса до ул. Горького — продолжение работ,
- ул. Огарева, от ул. Воронина до ул. Герцена,
- ул. Суворова, от ул. Ленина в сторону ул. М. Горького,
- ул. Первомайская, участок от ул. Луначарского в сторону ул. Воскресенская.
