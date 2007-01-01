Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт Власти просят калужан убрать машины с 13 улиц для вывоза снега
Новость дня Авто и транспорт

Власти просят калужан убрать машины с 13 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
02.02, 16:51
0 617
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на вторник, 3 февраля.

  • ул. Комарова, участок от ул. Гагарина до ул. Смоленская,
  • ул. Достоевского — продолжение работ,
  • ул. Кирова, от дома 47 — продолжение работ, от ул. Ленина до ул. Плеханова — продолжение работ,
  • ул. М. Горького, участок от ул. Жукова до ул. Чижевского,
  • ул. Московская, участок от ул. Баррикад до ул. Суворова,
  • ул. Болотникова, от пер. Жукова до ул. Константиновых,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Дзержинского, от ул. Московская до ул. Марата,
  • ул. Баумана, от ул. Пушкина,
  • ул. Жукова, участок от ул. Энгельса до ул. Горького — продолжение работ,
  • ул. Огарева, от ул. Воронина до ул. Герцена,
  • ул. Суворова, от ул. Ленина в сторону ул. М. Горького,
  • ул. Первомайская, участок от ул. Луначарского в сторону ул. Воскресенская.

