Обнинск
-24...-23 °С
Авто и транспорт

В Калужской области дальнобойщиков предупредили о сильных морозах

Дмитрий Ивьев
02.02, 15:07
Из-за резкого похолодания водителей грузовиков предупредили о повышенных рисках на дорогах. Информацию сотрудники ГАИ передали через «Радиоканал для дальнобойщиков», который пользуется популярностью у водителей фур.

Полицейские напомнили, что в морозную погоду грузовикам сложнее тормозить и маневрировать. Поэтому важно держать большую дистанцию от других машин, не делать резких перестроений и снижать скорость, особенно на подъёмах и спусках. Отдыхать советуют только на специальных стоянках для большегрузов — останавливаться на обочинах или в необорудованных местах опасно.

Если остановка всё же потребовалась из-за поломки или другой непредвиденной ситуации, необходимо сразу включить «аварийку» и поставить знак аварийной остановки.

По данным синоптиков, температура в регионе в ближайшие дни будет держаться ниже отметки в 20 градусов мороза.

