В Калужской области отремонтируют ещё один мост
Запланированы работы на мосту через реку Ужайку у деревни Марьино Юхновского района, которая расположена на дороге Калуга – Вязьма.
Проект капитального ремонта моста получил одобрение Главгосэкспертизы, сообщили федеральные дорожники.
- Проектом предусмотрена полная замена опор и пролетных строений моста, - заявили в управлении дорогами «Москва - Бобруйск». - Это позволит обеспечить его соответствие современным требованиям по нагрузкам, а также привести габариты сооружения в нормативное состояние. Кроме того, будут обновлены ограждения на самом мосту и подходах к нему, а также проведена очистка подмостового пространства.
Когда начнутся работы, пока не уточняется.
