Калужская область заняла 26 место в рейтинге доступности бензина
Авто и транспорт

Калужская область заняла 26 место в рейтинге доступности бензина

Дмитрий Ивьев
02.02, 11:32
0 324
Результаты исследования в понедельник, 2 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

По данным статистики, на чистую среднюю зарплату калужанин может купить в месяц 1219 литров бензина АИ-92. За год топливо в регионе подорожало на 11,5%.

Первые места в рейтинге у Москвы (2528 литров), Чукотского автономного округа (2463) и Ямало-Ненецкого автономного округа (2436).

Соседи калужан заняли следующие позиции: Московская область – 9 (1630 литров), Тульская область – 28 (1193), Смоленская область – 60 (959), Брянская область – 65 (937), Орловская область – 70 (909).

