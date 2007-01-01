В Калужской области осудят мужчину за повторную езду без прав

В понедельник, 2 февраля, прокуратура Жиздринского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его в обвиняют в повторном вождении автомобиля без водительских прав.

— В сентябре 2024 года мужчина управлял автомобилем. На автодороге М-3 «Украина» его остановили сотрудниками ДПС. Ранее его уже привлекали к уголовной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишили права управления транспортными средствами, - пояснили в прокуратуре.

Ему грозит наказание до одного года лишения свободы.