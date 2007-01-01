В Калужской области за год выписали почти 664 тысячи штрафов за превышение скорости

За 2025 год водители Калужской области получили 663 952 постановления за превышение скорости. Такие данные опубликовал 2 февраля региональный Центр безопасности дорожного движения.

Эксперты подчеркнули, что превышение скорости остаётся одной из главных причин аварий на дорогах. Чем быстрее едет автомобиль, тем меньше времени остаётся у водителя, чтобы среагировать на неожиданную ситуацию — пешехода, резко затормозившую машину или препятствие. Особенно опасно превышать скорость в дождь, туман или в темноте, когда видимость и так ограничена.

В ведомстве напомнили, что соблюдение скоростного режима — не формальность, а реальный способ избежать ДТП.

Сотрудники центра призвали водителей быть внимательнее за рулём: осторожность и уважение к правилам помогают сохранить жизнь и здоровье не только самому, но и другим участникам движения.