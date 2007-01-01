В Калужской области суд отказал в досрочном освобождении виновнику смертельной аварии

В понедельник, 2 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о рассмотрении судом ходатайства 38-летнего осужденного об условно-досрочном освобождении.

— В 2024 году мужчину приговорили к двум годам принудительных работ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека. Ему также запретили управлять транспортными средствами на три года. Отбыв часть срока, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, - уточнили в ведомстве.

Однако прокурор выступил против, указав, что виновник аварии полностью не компенсировал моральный вред семье погибшего.

Суд отказал в условно-досрочном освобождении.