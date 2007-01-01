Главный въезд в Калугу встал в пробке
Утром в понедельник, 2 февраля, затруднено движение на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».
Очевидцы сообщают, что в районе Анненок в левом ряду остановилась сломавшаяся машина.
Пробка в сторону центра города растянулась на полтора километра.
Также утром в понедельник заторы наблюдаются на улицах генерала Попова, Кутузова, Ленина, Московской, Тульской и на дороге между деревней Белой и Силикатным.
