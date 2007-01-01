В Калуге замерзает общественный транспорт

Утром в понедельник, 2 февраля, очевидцы сообщают о долгом ожидании автобусов и троллейбусов на остановках. В частности, очереди наблюдаются на Правом берегу.

В «Управлении калужского троллейбуса» заявили, что из-за сильных морозов транспорт может выходить из строя:

- В такие экстремальные морозы по всей стране техника выходит из строя больше обычного и выпуск несколько снижен, в такие дни в МУП ГЭТ УКТ работают специальные сформированные бригады, которые занимаются прогревом и подготовкой к выпуску троллейбусов и автобусов. Но, к сожалению, часть автобусов и троллейбусов могут замерзать прямо во время работы - подмерзают пневмосистемы. Такие машины в максимально короткие сроки ремонтируются специалистами депо и выпускаются обратно на маршруты. За утро по правобережному направлению из-за замерзания систем сошло с линии шесть транспортных средств, два из них уже исправлены и возвращаются на маршруты.