Власти Калуги просят убрать машины с 11 улиц для вывоза снега
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на субботу, 31 января:
- ул. Рылеева, от Суворова до ул. Кирова,
- ул. Турынинская,
- ул. Широкая, от разворотного кольца к ул. Садовая,
- ул. Телевизионная, от ул. Труда,
- ул. Поселковая, от ул. Московская к центру «Созвездие»,
- ул. Баррикад, до ул. Ленина, участок от ул. Московская до ул. Ленина,
- Ул. Московская, конечная остановка 95 маршрута,
- ул. Спичечная,
- ул. Маяковского, разворотное кольцо,
- ул. Льва Толстого, от дома 29 до д. 41,
- ул. Энгельса, от ул. Чижевского до ул. Жукова.
Автомобилистов просят не оставлять там свой транспорт.
