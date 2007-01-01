Обнинск
-15...-14 °С
Власти Калуги просят убрать машины с 11 улиц для вывоза снега
Новость дня Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с 11 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
30.01, 20:45
0 109
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на субботу, 31 января:

  • ул. Рылеева, от Суворова до ул. Кирова,
  • ул. Турынинская,
  • ул. Широкая, от разворотного кольца к ул. Садовая,
  • ул. Телевизионная, от ул. Труда,
  • ул. Поселковая, от ул. Московская к центру «Созвездие»,
  • ул. Баррикад, до ул. Ленина, участок от ул. Московская до ул. Ленина,
  • Ул. Московская, конечная остановка 95 маршрута,
  • ул. Спичечная,
  • ул. Маяковского, разворотное кольцо,
  • ул. Льва Толстого, от дома 29 до д. 41,
  • ул. Энгельса, от ул. Чижевского до ул. Жукова.

Автомобилистов просят не оставлять там свой транспорт.

