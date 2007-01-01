Обнинск
-13...-12 °С
Авто и транспорт

C улиц Калуги вывезли 8375 кубометров снега

Дмитрий Ивьев
30.01, 11:53
В городской администрации рассказали о работах, которые прошли в ночь на пятницу, 30 января.

Снег вывозили с 10 улиц областного центра. Убрано 8375 кубометров.

Всего улицы Калуги чистили 142 единицы техники и 101 рабочий.

За ночь на дороги высыпали 560 тонн противогололедных материалов: 512 тонн песка и соли и 48 тонн реагента.

снег
