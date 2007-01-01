Обнинск
-13...-12 °С
Авто и транспорт

Калужские чиновники объяснили причины сбоев в работе автобусов №9 и №17

Евгения Родионова
30.01, 14:58
В четверг, 29 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе автобусов на маршруте №9 и 17.

По её словам, остальные автобусы работают хорошо.

— Кто отвечает за движение автобусов явно не любит маршруты №9 и 17. Всё есть, а этих нет, ну почему такое? И это же постоянно, то чуть лучше, то опять забыли или забили, - написала женщина.

— Всё ходит согласно расписания и установленного количества транспорта на маршрутах. Сбои возможны при поломке транспорта или при заторовых ситуациях на дорогах. Сейчас на всех маршрутах города транспорт двигается с задержкой в 20-40 минут из-за дорожной обстановки в городе, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

