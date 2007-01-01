Обнинск
-14...-13 °С
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге пассажиры ждут автобус №31 по полчаса
Авто и транспорт

В Калуге пассажиры ждут автобус №31 по полчаса

Евгения Родионова
30.01, 13:04
В пятницу, 30 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе маршрута №31 в направлении Анненки.

По её словам, автобус приходится ждать около 30 минут.

— Как можно уехать в Анненки, когда на маршруте №31 ходит всего два автобуса? На остановке висит расписание каждые 15 мин. По факту стоим уже с 07:15 до 07:55. И так каждый день! - рассказала о проблеме горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сейчас интервал движения по маршруту №31 составляет около 30 мин. Перевозчику указано о необходимости соблюдения установленного интервала движения. Доехать можно от остановки «станция Калуга-1» в 7.20 часов на маршруте 30л с предоставлением права льготного проезда. Также можно воспользоваться пересадочной остановкой «сквер Медицинских сестер» для дальнейшей пересадки на маршрут 20л.

