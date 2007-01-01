Власти просят калужан убрать машины с 10 улиц для вывоза снега
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на пятницу, 30 января:
- ул. Московская, 188, парковка, конечная остановка 95 маршрута, от ул. Московская до остановки,
- ул. Дружбы, разворотное кольцо 61 маршрута,
- ул. Телевизионная, от д. 19 до ул. Билибина и от ул. Пухова до ул. К. Либкнехта, от ул. К. Либкнехта до ул. Труда,
- ул. Широкая, от пер. Лаврентьевский, к переулку Лаврентьевский,
- ул. Поселковая, от ул. Московская к центру «Созвездие»,
- ул. Баррикад, от дет. сада идти в сторону ул. Ленина,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Спичечная,
- ул. Знаменская,
- ул. Льва Толстого, от дома 29 до д. 41 — вдоль 44 школы.
Калужан просят на этих участках не оставлять автомобили.
