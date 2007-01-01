Обнинск
Власти просят калужан убрать машины с 10 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
29.01, 17:31
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на пятницу, 30 января:

  • ул. Московская, 188, парковка, конечная остановка 95 маршрута, от ул. Московская до остановки,
  • ул. Дружбы, разворотное кольцо 61 маршрута,
  • ул. Телевизионная, от д. 19 до ул. Билибина и от ул. Пухова до ул. К. Либкнехта, от ул. К. Либкнехта до ул. Труда,
  • ул. Широкая, от пер. Лаврентьевский, к переулку Лаврентьевский,
  • ул. Поселковая, от ул. Московская к центру «Созвездие»,
  • ул. Баррикад, от дет. сада идти в сторону ул. Ленина,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Спичечная,
  • ул. Знаменская,
  • ул. Льва Толстого, от дома 29 до д. 41 — вдоль 44 школы.

Калужан просят на этих участках не оставлять автомобили.

