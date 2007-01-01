В Калуге Правый берег остался без троллейбусов из-за припаркованной машины

В четверг, 29 января, проблемы возникли в районе «Веснушек».

- Маршрут №18 не может осуществить движение по независящим от нас причинам из-за припаркованного в неположенном месте постороннего транспорта под контактной сетью, что делает проезд троллейбуса невозможным, - пояснили в «Управлении калужского троллейбуса».

Ранее в четверг не ходили троллейбусы №1 и №12 из-за перекрывших проезд машин у вокзала.