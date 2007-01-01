Минтранс рассказал, когда ждать возобновления отменённых электричек в Калугу

В среду, 28 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возобновлении работы электричек Москва-Калуга.

По её словам, проблему не могут решить уже целый месяц.

— Скажите, пожалуйста, когда будет решение по восстановлению электрички Москва-Калуга в 10.15? Люди страдают. После суточной работы ожидание четыре часа. Разве можно делать перерыв в пять часов. Экспресс тоже только в 13.10. И он не везде останавливается. МЦД 4 полупустой ходит и никто не отменяет. До Нары электрички тоже часто полупустые, а калужские полные и их ещё отменили. Написали, что будут разбираться, но уже прошёл месяц! - написала о проблеме горожанка.

В Министерстве транспорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Сейчас перевозчиком прорабатываются технические условия запуска отмененных поездов, необходима стыковка графика движения с грузовыми и пассажирскими поездами. Запуск отмененных электропоездов планируется в начале февраля текущего года.