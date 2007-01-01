Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Минтранс рассказал, когда ждать возобновления отменённых электричек в Калугу
Авто и транспорт

Минтранс рассказал, когда ждать возобновления отменённых электричек в Калугу

Евгения Родионова
29.01, 11:56
1 599
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 28 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возобновлении работы электричек Москва-Калуга.

По её словам, проблему не могут решить уже целый месяц.

— Скажите, пожалуйста, когда будет решение по восстановлению электрички Москва-Калуга в 10.15? Люди страдают. После суточной работы ожидание четыре часа. Разве можно делать перерыв в пять часов. Экспресс тоже только в 13.10. И он не везде останавливается. МЦД 4 полупустой ходит и никто не отменяет. До Нары электрички тоже часто полупустые, а калужские полные и их ещё отменили. Написали, что будут разбираться, но уже прошёл месяц! - написала о проблеме горожанка.

В Министерстве транспорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Сейчас перевозчиком прорабатываются технические условия запуска отмененных поездов, необходима стыковка графика движения с грузовыми и пассажирскими поездами. Запуск отмененных электропоездов планируется в начале февраля текущего года.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZQazlnU0FzSUpXM1FZMmo3RWFKWHc9PSIsInZhbHVlIjoiRnQrY0FpZTBGUHFTVFBFbDd0bHh2S05lMU1wdStaNnZPK0tINlBCZHVGci9BQ1YrTkE0V2ZZbDZVSlI3UzVWUzJtTDlWak5VVHZuVkx1V3dacUFuU3ZrMXdzVlpzWGhPUkM5b1VGM3Q2cmM0dWNHQUlQVEpFdVZhOHdzWHErQVhnR2VORmhvcWorV2N4TmFXaE9GN1RKaGduWDF2RzFBa29kc2VSSXFvYlpERmZiN3g2ZXRTQVpRK0NENk1wbFZBNHA3KzkzdjZQSENvcm43a2NGR2x1WitYRTA0YmQ4c2R4aEpxQTRuMS9nakx5aDVPQjFFTHk2elRwMUhuZ1M4MW9DbHczNWYyLzBXYVI4bHo1dzU5R0hPbVpFZS9weUtBbUcxb3ZCSzZvQ3NGYnV5WGp6bkdKMlc3em45TjcyQmd1TElZa0txTEZVeU9PZjMvaDNTSHJEVnozQzZKTjFEV0ZUTXRWd2tjbm4rcEhLV2cveXRvRDJnOExOdVdTVWNtK0ZLRzdpK2VnNFNGUXVEYVJQOTZoZnQ3WXYvVHZMb0N6bHpDaUNhOU5YZEdURW94bGI2TStWcUFCY1l4dkE4dyIsIm1hYyI6ImM3Y2NiMzU1MTZlMTdlMjIzYmNlMTY1YTM1YTY3YWQ4MWE2ODZkYzIzZTlmMWNiYWU0ZDk0MTU5MTFhODdkMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVwMi9WdVNRSytNQ0NiQlR5Mi9yb1E9PSIsInZhbHVlIjoiNWxmNC94MlpBbHZzSjhvRFVSbTdQZzMzT2NVdUZqYWV2NHF0OUpSSWZvRDVxb2RtTHFVaUR3MGUyTHhvc0JiVTIwOU5zdFNFVm8vbEJyeWVKUmRLbm9xejF2RFM5YVdHZFRWUWQybzdidTFzZHJudElYZDRsRkJwOTZmYXlUaFVhM1hjR0dLMXRjYzJZZWQ3bXFIQ3J4UmM1cWFmaTgzY0dtOGhPV2huR0JYMEVMV0t6UlpmUVRIeFRMbHpkREdGWWFyTityMlZHUjgvYnovVkd1anFLRVRVT25paEYrVEh3dFVDbnVOT0xkY2k2NThOSm4wTCt5RHlVdGpYYTArQk9tMWw3eVNxOHNKVW50aE9aWVZMeUt1SnozQVZkQ1BXMWV5ZkVaYkN4bi9YcmJoUDNzckdZUGtwZnVnekl1aXV0S2JxeWNPVXBYMEgyWlEzSVZmQk9uU3NTdEtaQTR5ZVR3SjNDenZKSHN3QzlDS0pSZmZrQXJGNjc4MHhhK2QzU2FVTWlyQXdDbk9xa21YRENIZHRTRFExekwxVkxGc2EzdVFQTkMxMjFRTWpiNkJwVFVlbmM4OFJYUHJ4WVcxVXFEZnRRYjdRaHgwNDNSZ0hmM2svdDdvRjdzakI4Ylk0Y0pJSkU4ZTZLRkFIREgvZmtNb0NSMys5bkltcGtWcFJpM3M5aFNjSW5qZkJZL3NwWGtkR3YzWkNKeCtuaUNiMk1oOFJWZERRaUhadzlzOG1kQmhGNWtNTzgrNXpaTHhYbnRkUUFsQk9WcnJ0NFFtb1hDWEtzV2gvK0w3Tlk5M2NuSFUwVmpEdnVwSmtGa2FXVXFXUHdLR1ltVndwVC9uMSIsIm1hYyI6IjBmMWUzNGI2ZDQ3MDMyMTliMTlkNDhkNWE0MDUxNTVlNWQ4MjgzZGMxZGVkZDExZjE2ODM1N2U0OWQwNmVlZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+