В Калуге припаркованные машины остановили два троллейбусных маршрута

Проблемы возникли утром в четверг, 29 января, в районе железнодорожного вокзала Калуга-1.

- Сегодня маршруты №1 и №12 не осуществляли движение с 6:55 до 9:35 по независящим от нас причинам из-за припаркованного в неположенном месте постороннего транспорта под контактной сетью, что делало проезд троллейбусов невозможным, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса».

Перевозчик призвал калужан не бросать свои автомобили на проезжей части.