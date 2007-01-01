Калужане вынуждены ждать автобус №10 целый час

Об этом в четверг, 29 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, автобус приходится ждать по 40-60 минут в день.

— Снова про транспорт. Я всё понимаю, погодные условия, но ведь работу никто не отменял. Езжу на работу на маршруте №10. Уже норма, что транспорта нет полчаса. Сегодня стояли на остановке «Площадь Московская» 47 минут. Движение в сторону Силикатного. Существует ли расписание движения транспорта? А вечером с работы снова ждать около часа. Можно ли как-то регулировать движение? Не самая комфортная температура для ожидания троллейбуса/автобуса, - рассказала о проблеме горожанка.

— С 6:00 до 7:30 запланированный интервал движения был в районе 25 минут. Учитывая утренний час пик, он действительно мог увеличиться. С 7:30 интервал движения составлял 12 минут. Спасибо, что просигнализировали, направление Силикатного держим на особом контроле, - ответили в администрации города Калуги.