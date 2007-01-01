Обнинск
Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
28.01, 17:09
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на четверг, 29 января:

  • ул. Московская, от ул. Суворова до ул. Ленина,
  • ул. Луначарского — продолжение работ,
  • ул. Телевизионная — продолжение работ,
  • ул. Тульская, от д. 21 до ул. Луначарского,
  • ул. Никитина — продолжение работ,
  • ул. Вилонова — продолжение работ,
  • ул. М. Жукова, от ул. Песчаная до д. 43.

