Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на четверг, 29 января:
- ул. Московская, от ул. Суворова до ул. Ленина,
- ул. Луначарского — продолжение работ,
- ул. Телевизионная — продолжение работ,
- ул. Тульская, от д. 21 до ул. Луначарского,
- ул. Никитина — продолжение работ,
- ул. Вилонова — продолжение работ,
- ул. М. Жукова, от ул. Песчаная до д. 43.
