Стоимость такси в Калуге все-таки взлетела до небес
Новость дня Авто и транспорт

Стоимость такси в Калуге все-таки взлетела до небес

Сергей ПЕТРОВ
28.01, 08:17
3 1657
Как мы уже писали, во вторник, 27 января, горожане ожидали резкого роста стоимости такси в связи с мощным снегопадом. Однако этого не произошло.

Мы предположили, что это связано с тем, что многие водители, зная о предстоящей непогоде, также ожидали роста стоимости поездки и массово вышли на линию в надежде подзаработать. Однако большое предложение скорректировало стоимость в пользу спроса, и цена осталась в приемлемых для здравого смысла значениях.

Однако сегодня утром калужане наблюдают парадоксальную ситуацию: снегопада нет, улицы и тротуары по большей части расчищены, а вот стоимость поездки на такси взлетела до небес.

К примеру за поездку от площади Московской до Смоленки просят 650 рублей – более чем в два раза дороже обычной цены.

Вероятно, разочаровавшись в отсутствии жирных цен во время снегопада, значительная часть водителей, которая работала вчера утром, сегодня не вышла на линию, что и вызвало изменение цены уже в пользу предложения.

А сколько вы отдали за такси сегодня и насколько это выше или ниже обычной стоимости поездки?

Пишите в комментариях и присылайте скриншоты.

