В Калужской области арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
Во вторник, 27 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— 2 января мужчина передвигался на своем автомобиле по улице Дзержинского в городе Сухиничи. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
На автомобиль наложили арест.
