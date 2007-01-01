Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
Авто и транспорт

В Калужской области арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
27.01, 17:56
0 232
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 27 января, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— 2 января мужчина передвигался на своем автомобиле по улице Дзержинского в городе Сухиничи. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На автомобиль наложили арест.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd5NmdsWEdFQ1N0VzFpY0dVckNOK3c9PSIsInZhbHVlIjoicFl1OHVNSDFHZm93R2toV2lMYWtGS09GRXlIY01Zd2pwY0MwQkFpMmhhYTZSQit2eFh3ZlRnOFlXVUVXU2FkbGdCRXpQdEkvL1ZpNTAwdGx3T0tMWnFxM0dPMzJqM05IOFltWWxaZ2RkTVlibjBCUUgxd0k5S3VONzVYaHh6clF0bmZqUGg5RjBZWnR3YTdjZnUrYTZzbWxNS0RrdXNxWDZOaHJ0SXlWUVFQQjVWdXJjajFMR0lHVWxYUVBBT0lNRjVrL09JYlkvUmVOa0lBdUtSRkdOMU5uZHk3ZXhiM3VPSzVsYjNFQStxNklLZ2tPRlZJODVwR3NBdm4vWE9talhZUW1KMzMwdksrTy9SWGUxR3Z4dVprM3p3RE52RXE2U0lielJocFpjTkNoRC9RUXRBOE1iNUd2UjU2U1dsQzdrajFTT1JsdWFDN1VTL2U0anQ0eFlVQjM4MTgwTWU3N2xaN2p0RFlUVzM3SGZGUE9EblFPUU5PSE4rVzRSUUJLTWRwdWhQYXZNQWFHcFRLclozQlNMM0V5U3g2ZlVockx3L0xLUStocEtUN0NLcUJvcHBUdUxLQzZLN1RpUitJMCIsIm1hYyI6IjA3OTlkNjc2MDA0NTBmYzM1NDcyYzE5OTI4MDg2ZGM4OTY5YzFhYzM5ZTQzOTgxZGJmMTQ3MTU1YTliYzkzNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJkK2dBc1FxaDliRnF3UUh5TUFpZEE9PSIsInZhbHVlIjoiVE9ORzVta2FOV0oxamx5dnZGbzJxak92YWhqN25PNi9HWFRqdmx3a1B2OERFb3A4N2pjOURROEg1NmdoSENzSFlsZzVMeVdmTkpHV0toUkU5TG9UaHQ1MEdsNU83MzUxRmI5UDN0Z3hTVEFIYUpoNk1EdytWT3R3ZkhJaG4vZ3IvUmhpVDRUVEhrNHd4NGt6NEtvNzhjb2VJRmVlZ2hXK1I4T0FNbG5ZRjg2dEpwMmtDYnFpU3pISFFOZ3BuYVNjYmdrNTd6Ukc4WWFyc3VzVG9KVkUrZkxnaWsvYXdEK05xbFord2tQalorRmNWTHJGMWMzWEh1bG11bnYrU1VxdVFXNFRlRjdjb2xCdWUxcXVmV0RpOFE1ekdld05RcTF6MHlPYmw4M200UHBnRG9hYVJNZk9JSC9KU3VGaERFbGpzTUVEd1FOOTdyYjJxMXpwaUhla2tPbDZLNXBkWVE0czNhN0EzUHlldjIzS3RZVHVIUDZudVFhLy93SDR4S1lzczkwdmprd0VrWmNhazJ4dHhkUHM4UnZGcVYxNkcwT09NY1VZUXpMVWJ6bjZCeHU1Q29UaDJCQW1rT2d4WjNrV2VCYm9EVTZtb2dtQ0x5QkszbkdiZEtFRDZNd3Z0cGg5QXN5YW1hN2N6N2NGZjNDWnBBNUREcjlkd0h4YzF3S2tpVmRhQm9ZMlREQXdZQ0dtU0VweldvREtON25lVDNudVlkRklhOFRSb2VzMmNieFZqbUUyNEdiTWhEZFNNZGtqejRqSmxnU21GZCthbnhGUXprWjZpN3gvTUZvOVBNSjBOSzlZaHNobndnQUtEY3Y3aTZWUXhzS210UHI4aWZsSiIsIm1hYyI6IjJiZTUwNWIzMDU5ZDhiOWM4YjY1NWRmOGU0YzA1NjJkZDBkMGEzMmNjMWNhODg5OTE0MjcwOTBjMGU1ZjRjZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+