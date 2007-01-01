Обнинск
-9...-8 °С
Власти Калуги просят убрать машины с 13 улиц для вывоза снега
Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с 13 улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
27.01, 16:49
0 693
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на среду, 28 января:

  • 2-й Тарутинский проезд,
  • ул. Телевизионная, от ул. Билибина до ул. Пухова — продолжение работ, от ул. Билибина до переулка Казанкова — продолжение работ,
  • ул. Тульская, от ул. Н. Козинская до ул. Луначарского,
  • переулок Труда — продолжение работ,
  • ул. Глаголева, до площади Московская — продолжение работ,
  • ул. Мичурина, от ул. Пестеля (район 23 школы),
  • ул. Баженова, между арками,
  • ул. Вилонова, от ул. Луначарского до ул. Кутузова,
  • переулок Чичерина, вдоль д/с №6,
  • ул. Гурьянова, от ул. Осенняя,
  • Тарусский проезд,
  • ул. Никитина, от ул. Луначарского,
  • Грабцевское шоссе, мост.

- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог для обеспечения оперативной уборки снега спецтехникой, - говорится в комментарии управления городского хозяйства.

