Власти Калуги просят убрать машины с 13 улиц для вывоза снега
В городской администрации сообщили, где пройдут работы в ночь на среду, 28 января:
- 2-й Тарутинский проезд,
- ул. Телевизионная, от ул. Билибина до ул. Пухова — продолжение работ, от ул. Билибина до переулка Казанкова — продолжение работ,
- ул. Тульская, от ул. Н. Козинская до ул. Луначарского,
- переулок Труда — продолжение работ,
- ул. Глаголева, до площади Московская — продолжение работ,
- ул. Мичурина, от ул. Пестеля (район 23 школы),
- ул. Баженова, между арками,
- ул. Вилонова, от ул. Луначарского до ул. Кутузова,
- переулок Чичерина, вдоль д/с №6,
- ул. Гурьянова, от ул. Осенняя,
- Тарусский проезд,
- ул. Никитина, от ул. Луначарского,
- Грабцевское шоссе, мост.
- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог для обеспечения оперативной уборки снега спецтехникой, - говорится в комментарии управления городского хозяйства.
