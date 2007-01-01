В Калуге снегопад не вызвал роста цен на такси

Утром во вторник, 27 января, несмотря на жуткую ситуацию на дорогах, воспользоваться этим видом транспорта можно было по обычным ценам.

От Московской площади до улицы Баумана просят около 300 рублей.

По состоянию на 10:30 из центра в старую часть Правобережья можно поехать за 193 рубля.

По всей видимости, цены сбили сами таксисты – большое количество водителей вышло на линию в снегопад с желанием подзаработать.

А как у вас?