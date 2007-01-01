Обнинск
-10...-9 °С
Авто и транспорт

В Калуге снегопад не вызвал роста цен на такси

Дмитрий Ивьев
27.01, 10:42
Утром во вторник, 27 января, несмотря на жуткую ситуацию на дорогах, воспользоваться этим видом транспорта можно было по обычным ценам.

От Московской площади до улицы Баумана просят около 300 рублей.

По состоянию на 10:30 из центра в старую часть Правобережья можно поехать за 193 рубля.

По всей видимости, цены сбили сами таксисты – большое количество водителей вышло на линию в снегопад с желанием подзаработать.

