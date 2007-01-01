Калужанина осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения

Во вторник, 27 января, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

— Летом 2025 года молодой человек не смог сдать экзамены в автошколе и решил приобрести поддельное водительское удостоверение. Он нашёл в интернете объявление о помощи в получении водительских прав. Ему передали документы за деньги в размере 100 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Молодой человек пользовался удостоверением несколько месяцев, пока его не оставили сотрудники ГИБДД. При проверке документы они выяснили, что владельцем является другой человек.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.