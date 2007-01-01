Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанина осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения
Авто и транспорт

Калужанина осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения

Евгения Родионова
27.01, 10:20
0 331
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 27 января, прокуратура города Калуги сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения.

— Летом 2025 года молодой человек не смог сдать экзамены в автошколе и решил приобрести поддельное водительское удостоверение. Он нашёл в интернете объявление о помощи в получении водительских прав. Ему передали документы за деньги в размере 100 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Молодой человек пользовался удостоверением несколько месяцев, пока его не оставили сотрудники ГИБДД. При проверке документы они выяснили, что владельцем является другой человек.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh4Nys5QUNiUXBGZHZuRHBTQlZVcHc9PSIsInZhbHVlIjoiVkxHdlZSL21ZZlFJU0xkOStNcUJJK3drcDlQVkNsb0VUS0t6MEFmMW5aV0dFQ3ViQzBWZW42NXhLOVl4TU9va2Ftc0pDSmJUVmx3Y0YrMTZPVTMzYklYdkVqNnVud3ZPTFBvMmpDTzNnYnpEZ0Rldm9FbFJwUUdQOHVMMXh3U1FIZnBFL3ZUalVEQ3FoMjRHL2V2S1E3MzFaUjd6RTVSNG9sSzVTT0hhZFVjQ3BPelByRmtwdEl1SWErM1FtclpQTkx5YXkrYUV1SjAxa3c5VHlhMmNTRXEwS0xiUWRMMXkzdU9NTTJtTUdVazVnZ3JzRHljSXBkYmNlYW1LcEhJdyswdTc1U1V0ZDQ5WXpTLzVWWTJBeE9vdFd6ODZJU2lGSmIwWEdvejViOEQvbVpNU2Qra1NZcFFyV2ZLdkRucmVWdkdqaVNlQmpoYTVrbXpFbGhaT0xzemhoSWVxU2E3dUczbm93M0ZWcVppRS8vaGljYTNUck1OeHRhRTRqaTJSRGh3Q1hDQm40L2pVeSt0eFM3Rks4ZVlhaEhld0tSNXZIUUlNVmpMclg0OExic1VCeW11V0JRaG94WjlvM3FLRSIsIm1hYyI6ImU0MzQ5MWVmM2Y4OGFhMGFjNTJmZGViYWRkM2RkZWMwZDA1OTVmNTEyZTg5YzY4N2EyNjliMzNkZjk0MTJhOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZ2Z0NHMDlVUmc1YWVNdHVRcFlFdmc9PSIsInZhbHVlIjoiVVJqTEJFVlBXTlZaeTROY04vZ3ZvbllOVXpVaEpOakswU2pCQnZ2Nmp0dHV1NGliRGlFNUwvbHUyNis3TU1JVGkxMlhtNHhjaWxFTXlsMkZCMVd2TXFKc3llU1FnR3RjbXliRGhocHpiNHZvTkxnaERSS0d1WG0yaTdWK292dHgvUWRXZmZDZVNnUlZQQkZXZHM1V29CTmdlWWJydkRxZCtrRStDWXNHRTFXa09sZFlhNStpRHhlLzREOGpjSjlONWUxTk5udnNsOWJQbWhnSEhzMmRxTUs3MU53bTJwckd0a09pZys2dTdPRHgwcWs0aVRuTytJcFZldVJ3azI2THBmeXBGMlpKTVFCVjdjR29pNDF6SG1JSXljVmZtRkJ5ZDYzcGY4YStqanh3Q24zZzJMdGRIWXN3ME9HcXdMN1g5T1VmQWlsaENsd3JmZHZsTGRZZWI5b1psZjM2NitweVh5NVNyd2JmK29lbnpXRGU1eFRhRlg5OVU0QzgvUitvUVZ2WFVmalVTc0tVckdEYk56THNySE1aNU1GS2VBZm5ibGcxTGx3aDlGRDBiZDI4TGhJVGd0VXo5bjlGTnZyaEJUMkswckV5Tm1BZUNueW8yWERTdGN1ZHpYRDBlMVpSOXI0bzVXUWFFeFl2YXJqNDZSOUxmdGdYNCtXa1BhNU1nb0hkMTVXNVdZTysycHN4NmQrOGtLRE9WTGxOeVRQN1c4WnRqR3YvYVNDcnZGcUVnN0dFMVNOVEFpdkFlT1JmNWo3WUdYZDdYeklUaVRNVTRYN3pCbTJjaVpzOFZnQW10UHNQOXNzSWFZdkZFM1IvSkVhcWcrRFBPRE4yZDVFNyIsIm1hYyI6Ijc1YjYxOGJjZjYyZTcxNTY1MjI1YWExZTg5MmFhMjhjNzhiZWQ1ZDJkODc2YzhhOWJmNGE1MDJlZjUxMzRmMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+