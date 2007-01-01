Обнинск
Авто и транспорт В Калуге на маршрут №41 добавят новые автобусы
Авто и транспорт

В Калуге на маршрут №41 добавят новые автобусы

Евгения Родионова
27.01, 10:16
В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по новым автобусам в микрорайон Турынино.

— Когда в микрорайон Турынино пустят обещанные новые автобусы? В часы пик невозможно уехать, - написала горожанка.

— В течение первого квартала этого года начнём добавлять дополнительные автобусы на маршрут №41. В общей сложности на маршруте будет 15 автобусов, - ответили в администрации города Калуги.

