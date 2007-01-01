Снегопад вызвал проблемы с общественным транспортом в Калуге

В связи с погодными условиями и сложной ситуацией на дорогах возможны задержки рейсов и значительное увеличении интервала движения автобусов и троллейбусов в течение всего дня. Такое предупреждение опубликовало «Управление калужского троллейбуса».

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

- Напоминаем, что в Калуге, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и в случае заторов на дорогах, ДТП, снегоуборочных работ и прочего, троллейбусы и автобусы испытывают те же трудности с передвижением, что и остальной автотранспорт, - говорится в комментарии перевозчика.

Сильный снегопад вызвал большие пробки в Калуге утром во вторник, 27 января.