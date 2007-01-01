В Калуге ночью вывозили снег с 15 улиц
В городской администрации сообщили, где велись работы в ночь на вторник, 27 января:
- ул. Карачевская,
- ул. Дзержинского, участок от ул. Баумана до ул. Плеханова,
- ул. Телевизионная, участок от ул. Билибина до ул. Пухова,
- переулок Труда — продолжение работ,
- ул. Глаголева — продолжение работ,
- ул. Пухова, от переулка Труда до ул. Чичерина,
- ул. Телевизионная, участок от ул. Билибина до переулка Казанкова,
- ул. Марата — продолжение работ,
- ул. Энгельса, от церкви вниз,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Суворова, участок от ул. Рылеева до ул. Московская,
- ул. Поле Свободы, от площади Телевизионная,
- ул. Чичерина, от Комсомольской рощи до переулка Чичерина,
- ул. Циолковского, участок от ул. Королева до ул. Большевиков,
- ул. Родниковая, от ул. Советская до поворота на ул. Турбостроителей.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь