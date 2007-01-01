Обнинск
В Калуге ночью вывозили снег с 15 улиц

Дмитрий Ивьев
27.01, 07:32
В городской администрации сообщили, где велись работы в ночь на вторник, 27 января:

  • ул. Карачевская,
  • ул. Дзержинского, участок от ул. Баумана до ул. Плеханова,
  • ул. Телевизионная, участок от ул. Билибина до ул. Пухова,
  • переулок Труда — продолжение работ,
  • ул. Глаголева — продолжение работ,
  • ул. Пухова, от переулка Труда до ул. Чичерина,
  • ул. Телевизионная, участок от ул. Билибина до переулка Казанкова,
  • ул. Марата — продолжение работ,
  • ул. Энгельса, от церкви вниз,
  • ул. Карла Маркса,
  • ул. Суворова, участок от ул. Рылеева до ул. Московская,
  • ул. Поле Свободы, от площади Телевизионная,
  • ул. Чичерина, от Комсомольской рощи до переулка Чичерина,
  • ул. Циолковского, участок от ул. Королева до ул. Большевиков,
  • ул. Родниковая, от ул. Советская до поворота на ул. Турбостроителей.

