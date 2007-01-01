Обнинск
-10...-9 °С
Авто и транспорт

Глава Калуги – о снегопаде: «Ситуация тяжелая, этого не скрываю»

Дмитрий Ивьев
27.01, 08:51
3 1602
Дмитрий Денисов утром во вторник, 27 января, предупредил калужан о трудностях, которые ждут всех из-за сильного снегопада.

- К сожалению, без них не обойтись, - говорится в сообщении глава областного центра. - Но все городские службы на местах, связь держим, на обращения реагируем и будем шаг за шагом справляться с вызовами стихии.

Он призвал жителей Калуги с пониманием отнестись к ситуации и быть осторожными на дорогах и тротуарах.

Власти ожидают, что снег будет идти несколько дней. Сугробы могут увеличиться на 30-35 сантиметров.

Для уборки снега привлечены дополнительные подрядчики.

Снег уже вызвал большие пробки в городе.

