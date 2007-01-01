Калуга встала в больших пробках

Утром во вторник, 27 января, после начала снегопада движение по всему городу существенно затруднено.

Очевидцы сообщают о ДТП, которые произошли на улицах Гагарина, Набережной, Болдина и Тарутинской.

Большие пробки собрались на Набережной и дамбе Яченского водохранилища в сторону Старого Торга, Генерала Попова, Советской, Садовой, Телевизионной, Московской, Ленина, Карла Либкнехта, Кутузова, Тарутинской, на дороге между Белой и Силикатным, а также на других улицах.

Синоптики ожидают, что снег будет идти три дня.