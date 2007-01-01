В Калужской области прошла массовая проверка автобусов
Рейд провели сотрудники полиции и Управления административно-технического контроля.
- В ходе рейдового мероприятия было остановлено и проверено 12 транспортных средств, - рассказал 26 января начальник Управления Станислав Орехов. - Проверялось соответствие автобусов техническим требованиям, наличие необходимых документов и соблюдение правил перевозки пассажиров.
Выявлено три нарушения обязательных требований.
