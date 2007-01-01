Обнинск
-11...-10 °С
Авто и транспорт В Калужской области прошла массовая проверка автобусов
Авто и транспорт

В Калужской области прошла массовая проверка автобусов

Дмитрий Ивьев
26.01, 08:43
0 215
Рейд провели сотрудники полиции и Управления административно-технического контроля.

- В ходе рейдового мероприятия было остановлено и проверено 12 транспортных средств, - рассказал 26 января начальник Управления Станислав Орехов. - Проверялось соответствие автобусов техническим требованиям, наличие необходимых документов и соблюдение правил перевозки пассажиров.

Выявлено три нарушения обязательных требований.

Новости по тегу
транспорт
