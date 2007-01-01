Обнинск
Водителей попросили отказаться от поездок по Калужской области из-за снегопада

Дмитрий Ивьев
26.01, 10:05
Рекомендации опубликовал «Автодор».

Сильный снегопад в нашем регионе ожидается во вторник, 27 января.

Снег накроет не только Калужскую область, но и другие регионы – Московскую, Смоленскую, Тульскую, Тверскую, Новгородскую области.

Водителям советуют по возможности отказаться от поездок. Если этого сделать нельзя, то скорость должна быть снижена, а резких маневров лучше избегать.

