Водителей попросили отказаться от поездок по Калужской области из-за снегопада
Рекомендации опубликовал «Автодор».
Сильный снегопад в нашем регионе ожидается во вторник, 27 января.
Снег накроет не только Калужскую область, но и другие регионы – Московскую, Смоленскую, Тульскую, Тверскую, Новгородскую области.
Водителям советуют по возможности отказаться от поездок. Если этого сделать нельзя, то скорость должна быть снижена, а резких маневров лучше избегать.
