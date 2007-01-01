Отмененные электрички между Калугой и Москвой обещают вернуть

Эта тема в понедельник, 26 января, обсуждалась на заседании правительства региона.

Ранее с 1 января перевозчик отменил два поезда из Калуги в Москву, а также два поезда из Москвы в Калугу.

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко на совещании заявил, что работа с «Центральной пригородной пассажирской компанией» ведётся.

Также власти обещают, что в Калугу из столицы перестанут ездить старые вагоны, на которые люди жалуются в соцсетях.