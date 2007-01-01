В Калуге 24 января начнутся массовые проверки водителей

Из-за роста числа ДТП с участием пьяных водителей в Калуге стартует серия масштабных рейдов. Уже 24, 25 и 31 января на дорогах областного центра пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили в полиции.

Поводом для усиления контроля стали тревожные цифры за 2025 год: в городе зарегистрировано 353 ДТП, в которых 25 человек погибли и 412 получили ранения. Почти половина аварий — 162 случая — произошла по вине водителей в состоянии опьянения. В результате таких происшествий погиб 1 человек и 31 получил травмы.

За прошлый год полицейские выявили 454 нетрезвых водителя, из них 24 управляли автомобилем под воздействием наркотиков.

Цель январских рейдов — не только выявить нарушителей, но и предотвратить новые аварии. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортом после употребления алкоголя или наркотиков — ради своей безопасности и жизни других участников движения.