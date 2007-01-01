В Калуге улучшение транспорта до Грабцево планируют в 2027 году

В четверг, 22 января, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об увеличении количества транспорта в микрорайонах Тайфун, Дубрава, Нефтебаза.

По её словам, наблюдается увеличение пассажирского потока.

— А пожелания жителей других микрорайонов не учитываются у нас? Или люди у нас только на правом берегу живут? А Тайфун, Дубрава, Нефтебаза, Грабцево - не считаются? Если наблюдается увеличение пассажирского потока, то надо какие-то меры властям принимать, чтобы увеличить количество транспорта. Почему автобусы № 29 в часы-пик едут пустые гуськом? Можно уменьшить их количество и перевести на маршрут № 4? Или этот вопрос надо задавать в верховное руководство, чтобы он сдвинулся с места? - написала горожанка.

— Мероприятия, направленные на улучшение транспортного обслуживания в направлении Грабцево, планируется в 2027–2028 годах при наличии финансирования, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.