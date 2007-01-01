Обнинск
Власти Калуги жалуются на припаркованные машины, которые мешают уборке снега

Дмитрий Ивьев
23.01, 10:10
1 660
В пятницу, 23 января, ситуацию прокомментировал глава города Дмитрий Денисов.

- Заранее предупреждаем на страницах городского хозяйства и в СМИ о вывозе снега, просим не оставлять машины на этих улицах. К сожалению, не все к этому относятся внимательно, из-за чего уборка сильно замедляется, - заявил он. - Системную работу в таких случаях проводим вместе с ГИБДД, обзваниваем владельцев, эвакуируем «подснежники». Так, к примеру, на днях было на улице Николо-Козинской. Весь этот процесс занимает много времени, которое можно было бы потратить на уборку других участков.

Он попросил калужан с пониманием отнестись к просьбам убрать машины заранее.

