Калужские чиновники пояснили, почему на автодороге отсутствует пешеходный тротуар

В четверг, 22 января, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об отсутствии пешеходного тротуара в сторону завода на автодороге Москва-Киев-Елип.

По её словам пешеходный тротуар отсутствует, края дороги завалены снегом, проезжая часть уже, чем положено.

— В самом начале этой дороги находится три населённых пункта- коттеджные посёлки «Иван да Марья», «Иван Купала» и деревня Колодкино. На мой вопрос об отсутствии пешеходной части дороги мне мне ответили, что её не предусмотрели. Пожалуйста, разъясните подробнее свой ответ. Каким образом удалось спроектировать дорогу разделяющую три населённых пункта и не маленьких по количеству домовладений и постоянно проживающих жителей и не предусмотреть пешеходную зону, - рассказала о проблеме жительница Калужской области.

— На фото видно состояние дороги, объясните пожалуйста, как безопасно передвигаться пешеходам? Кто за это отвечает? Кто подписал проект этой дороги и не предусмотрел? - добавила женщина.

В Министерстве экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировали ситуацию.

— Часть подъездной автомобильной дороги к особой экономической зоне является технологической и была создана для подъезда грузового и легкового транспорта к предприятиям. Проектная документация на дорогу получила положительное заключение государственной экспертизы проектов с соблюдением требований, стандартов и ГОСТ для подъездных автомобильных дорог. Поскольку эта технологическая дорога находится за пределами населенных пунктов, пешеходные дорожки не предусматриваются.