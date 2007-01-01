Обнинск
Авто и транспорт РЖД прокомментировала запуск поезда «Иволга» между Москвой и Калугой
Новость дня Авто и транспорт

РЖД прокомментировала запуск поезда «Иволга» между Москвой и Калугой

Дмитрий Ивьев
23.01, 08:54
1 2663
Тестовый рейс состоялся в четверг, 22 января.

Состав проследовал от Москвы до Калуги и обратно без пассажиров.

Как пояснили в РЖД, изучались возможности пропуска этого поезда по инфраструктуре общего пользования.

Специалисты анализировали параметры работы систем автоматики и телемеханики, функционирование системы энергообеспечения, скорость, соответствие габаритов поезда инфраструктуре.

Будут ли использоваться «Иволги» для пассажирских перевозок между Калугой и Москвой, пока не уточняется. РЖД пока дала неопределённый комментарий на этот счёт:

- Полученные данные в случае необходимости будут учитываться при разработке мероприятий по усилению инфраструктуры на отдельных участках.

