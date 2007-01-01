РЖД прокомментировала запуск поезда «Иволга» между Москвой и Калугой
Тестовый рейс состоялся в четверг, 22 января.
Состав проследовал от Москвы до Калуги и обратно без пассажиров.
Как пояснили в РЖД, изучались возможности пропуска этого поезда по инфраструктуре общего пользования.
Специалисты анализировали параметры работы систем автоматики и телемеханики, функционирование системы энергообеспечения, скорость, соответствие габаритов поезда инфраструктуре.
Будут ли использоваться «Иволги» для пассажирских перевозок между Калугой и Москвой, пока не уточняется. РЖД пока дала неопределённый комментарий на этот счёт:
- Полученные данные в случае необходимости будут учитываться при разработке мероприятий по усилению инфраструктуры на отдельных участках.
