РЖД прокомментировала запуск поезда «Иволга» между Москвой и Калугой

Тестовый рейс состоялся в четверг, 22 января.

Состав проследовал от Москвы до Калуги и обратно без пассажиров.

Как пояснили в РЖД, изучались возможности пропуска этого поезда по инфраструктуре общего пользования.

Специалисты анализировали параметры работы систем автоматики и телемеханики, функционирование системы энергообеспечения, скорость, соответствие габаритов поезда инфраструктуре.

Будут ли использоваться «Иволги» для пассажирских перевозок между Калугой и Москвой, пока не уточняется. РЖД пока дала неопределённый комментарий на этот счёт:

- Полученные данные в случае необходимости будут учитываться при разработке мероприятий по усилению инфраструктуры на отдельных участках.