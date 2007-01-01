Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области предприниматель получил штраф за нарушение безопасности при дорожных работах

Евгения Родионова
23.01, 09:00
В четверг, 22 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Людиновским районным судом в отношении местного предпринимателя.

По словам пресс-службы, он признан виновным в создании опасной ситуации при выполнении дорожных работ.

— В октябре 2025 года предприниматель организовывал работы по установке стелы на кольцевой развязке в Людиновском районе. На месте проведения работ отсутствовали необходимые временные знаки и ограждения, предупреждающие водителей об опасности. Водитель автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, машина перевернулась. В аварии пострадала пассажирка. Она получила травмы средней тяжести, - рассказали в объединённой пресс-службе.

Предприниматель вину признал. Суд учёл последствия для пострадавшей, а также, что ранее его уже привлекали к ответственности за подобные нарушения.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей.

