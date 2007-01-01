Обнинск
Подорожание проезда по трассе М3 «Украина» ожидается в 2026 году

Дмитрий Ивьев
22.01, 15:19
Госкомпания «Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на проезд по платным участкам дорог в 2026 году. Об этом сообщил глава организации Вячеслав Петушенко, отметив, что решение связано с ростом инфляции и увеличением расходов на содержание дорожной инфраструктуры.

По его словам, которые приводит агентство ТАСС, этот вопрос будет рассматриваться.

При этом Петушенко подчеркнул, что любое изменение тарифов будет продуманным, чтобы не отпугнуть водителей и не снизить трафик.

Напомним, через Калужскую область проходит платный участок федеральной трассы М3 «Украина».

